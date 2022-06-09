Bakanlığın açıkladığı 'yeni adımlar' neler olabilir?

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre; Dolar/TL'nin hızlı yükselişinin devam etmesi ve sermaye kontrollerinin getirilebileceğine yönelik uluslararası kurumlardan yapılan açıklamaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni Türkiye ekonomi modeli kapsamında adımların bu gece atılacağını duyurdu.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın bu akşam açıklama yapması bekleniyor. Peki ne tür yeni düzenlemeler getirilebilir?

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ilk hamle kur korumalı TL mevduat ürününün yüzde 14 politika faizinin 3 puan üzerinde belirlenen faiz sınırlamasında olabilir. Edinilen bilgiye göre faiz sınırlamasının kalkması ve TL mevduat faizlerinin böylece yükseltilmesi bekleniyor. Mevduat faizinde olası yükselişin kredi faizlerine de yansıması muhtemel.

İkinci hamlenin ise mal ve hizmet ihracat gelirlerinin Merkez Bankası'na satılması konusunda olması öngörülüyor. Şu anda yüzde 40 olan ihracat gelirinin Merkez Bankası'na satma zorunluluğunda oranın yüzde 60-70'e çekilmesi adımı gelebilir.

Üçüncü bir adımın da uzun süredir konuşulan enflasyona endeksli tahvilin çıkarılması olasılıklar arasında. TÜFE'ye endeksli tahvil gibi bir yapıda olması beklenen bu ürünün de gerçek kişilere yönelik çıkarılması beklentiler dahilinde.

Ayrıca Merkez Bankası'nın ticari kredilere yönelik getirdiği zorunlu karşılık uygulamasının tüketici kredilerinde de başlayabileceği konuşuluyor.

Yanı sıra yabancı para zorunlu karşılıkların artırılması da Merkez Bankası'nın getirebileceği düzenlemeler olarak düşünülüyor.

Öte yandan hükümetin de belli mal gruplarında KDV indirimi, vergi affı ve konut sektörüne yönelik yeni destekler getirmesi de beklenen hamleler arasında bulunuyor.