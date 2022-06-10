10 Haziran 2022 tarihli atama kararları yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/288, 289, 290, 291)
10 Haziran 2022 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31862
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/288
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince idris ERTUŞ atanmıştır.
9 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/289
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer İNAN atanmıştır.
9 Haziran 2022
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/290
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul KARALAR atanmıştır.
9 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/291
Milli Eğitim Bakanlığı;
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- Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL,
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- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın NUMANOĞLU,
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3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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