3 ilde Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu
Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Haziran 2022 02:16
10 Haziran 2022 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31862
KARAR
Adalet Bakanlığından:
DENİZLİ, MALATYA VE TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız