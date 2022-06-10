Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranını yüzde 20'ye yükseltti
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 03:30
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız