Almanya cami saldırılarına kör

Almanya'da ırkçılık ve İslam karşıtlığı haritaya döküldü. Cami saldırılarını kayıt altına alan 'Brandeilig' adlı sitenin üç dilde yayınladığı raporunda 2018'de 120 cami saldırısı kayıtlara geçti. Kamera kayıtlarında faillerin yüzünün net bir şekilde görülmesine rağmen kişiler tespit edileme oranının çok düşük olduğu kaydedildi.

İLK RAPOR 3 DİLDE

5,6 milyon civarında Müslümanın yaşadığı Almanya'da yaklaşık 2 bin 400 cami bulunuyor. Ülkede ırkçılığa paralel olarak camilere yönelik de şiddet körükleniyor. Fiziki saldırıların yanı sıra bayrak yakma, domuz kafası bırakma, asılsız bomba ihbarları ve tehdit mektupları gönderme gibi maneviyatı hedef alıcı çirkinliklere de imza atılıyor. Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesinde "#brandeilig" adlı site de cami saldırılarını kayıt altına alarak konuya dikkat çekiyor. Rapor, Türkçe, Almanca ve İngilizce yayımlandı. Ocak 2014 ve Haziran 2021 yılları arasında Almanya'da camilere yönelik saldırı sayısı 768'i buluyor.



ÇOĞU BAVYERA'DA

2018'deki 120 cami saldırısına bakıldığında olayların aydınlatılma oranının düşük olduğu, cami saldırılarının çoğu Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya'da gerçekleştiği görülüyor. Saldırıların yüzde 32'sinde cami duvarlarına siyasi sloganlar yazıldığı ya da semboller çizildiği görülüyor. Caminin dış alanına verilen zararın yüzde 47'si fiziksel şiddetten kaynaklanıyor. Camilerin yüzde 54'ü kendi imkanlarıyla güvenlik kamerası taktı.

CEMAAT HASARI KENDİ GİDERİYOR

Saldırıya uğrayan neredeyse her iki camiden birinin daha önce de birkaç kez saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Her ikinci saldırıda fiziksel şiddet uygulandı. Saldırıların yarısı aşırı sağcı eylem. Her 10 camiden biri kundaklama saldırısı ile ağır hasar gördü. Her iki camiden birine siyasi slogan karalandı. Cami cemaatleri, hasarları gidermek için yaklaşık 211 bin avro topladı. Kamera olan camilerde, faillerin yüzlerinin net bir şekilde görülmesine rağmen polis failleri yine de tespit edemedi.

Yasemin Asan