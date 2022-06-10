Almanya cami saldırılarına kör
5,6 milyon civarında Müslümanın yaşadığı ve 2 bin 400 cami bulunan Almanya'da yaşanan ırkçılık ve İslam karşıtlığı belgelendi. Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki 'Brandeilig' adlı sitenin üç dilde yayımladığı rapora göre, 2014 ile Haziran 2021 arasında camilere yönelik 768 saldırı yapıldı. Kamera kayıtlarında faillerin yüzü net bir şekilde görülse de olayların aydınlatılmasında mesafe kat edilemedi.
Almanya'da ırkçılık ve İslam karşıtlığı haritaya döküldü. Cami saldırılarını kayıt altına alan 'Brandeilig' adlı sitenin üç dilde yayınladığı raporunda 2018'de 120 cami saldırısı kayıtlara geçti. Kamera kayıtlarında faillerin yüzünün net bir şekilde görülmesine rağmen kişiler tespit edileme oranının çok düşük olduğu kaydedildi.
İLK RAPOR 3 DİLDE
5,6 milyon civarında Müslümanın yaşadığı Almanya'da yaklaşık 2 bin 400 cami
bulunuyor. Ülkede ırkçılığa paralel olarak camilere yönelik de şiddet körükleniyor.
Fiziki saldırıların yanı sıra bayrak yakma, domuz kafası bırakma, asılsız bomba
ihbarları ve tehdit mektupları gönderme gibi maneviyatı hedef alıcı çirkinliklere
de imza atılıyor. Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesinde
"#brandeilig" adlı site de cami saldırılarını kayıt altına alarak konuya dikkat
çekiyor. Rapor, Türkçe, Almanca ve İngilizce yayımlandı. Ocak 2014 ve Haziran
2021 yılları arasında Almanya'da camilere yönelik saldırı sayısı 768'i buluyor.
ÇOĞU BAVYERA'DA
2018'deki 120 cami saldırısına bakıldığında olayların aydınlatılma oranının düşük olduğu, cami saldırılarının çoğu Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya'da gerçekleştiği görülüyor. Saldırıların yüzde 32'sinde cami duvarlarına siyasi sloganlar yazıldığı ya da semboller çizildiği görülüyor. Caminin dış alanına verilen zararın yüzde 47'si fiziksel şiddetten kaynaklanıyor. Camilerin yüzde 54'ü kendi imkanlarıyla güvenlik kamerası taktı.
CEMAAT HASARI KENDİ GİDERİYOR
Saldırıya uğrayan neredeyse her iki camiden birinin daha önce de birkaç kez saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Her ikinci saldırıda fiziksel şiddet uygulandı. Saldırıların yarısı aşırı sağcı eylem. Her 10 camiden biri kundaklama saldırısı ile ağır hasar gördü. Her iki camiden birine siyasi slogan karalandı. Cami cemaatleri, hasarları gidermek için yaklaşık 211 bin avro topladı. Kamera olan camilerde, faillerin yüzlerinin net bir şekilde görülmesine rağmen polis failleri yine de tespit edemedi.
Yasemin AsanMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız