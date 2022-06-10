Kelek karpuz iade edilebilir

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte karpuzlar tezgahlarda boy göstermeye başladı. Market ve manavlarda kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan ilk hasatta en büyük sorun, karpuzların "kelek" diye tabir edilen renksiz ve kokusuz olması. Peki karpuz kelek çıkarsa vatandaşlar ne yapacak? Tüketici olarak vatandaşların ne gibi hakları var? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortalama fiyatı 40 lirayı bulan karpuzun kelek çıkması halinde iade edilebileceğini söyledi.



YASAL HAKKINIZ VAR

Yetişmemiş karpuzun "ayıplı ürün" statüsünde olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Dolayısıyla tüketicinin ayıplı ürünle karşılaştığında mevcut olan yasal hakları, kelek karpuzla karşılaştığında da geçerlidir. Şöyle ki tüketici ayıplı ürünle karşılaştığında ayıpsız ürünle misliyle değişimini veya iadesini isteyebileceği gibi, satıcının da buna uyma mecburiyeti vardır. Yani tüketicilerin tercihi neyse uymak zorundadır" dedi.

FİŞSİZ OLMAZ

Vatandaşın satış fişini saklaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Tüketici ürünü hangi tarihte aldığını ancak o satış fişiyle belgeleyebilir. Ancak bazı tüketiciler meyveyi genelde seyyar satıcılardan alıyor. Bu satıcıların resmi satış fişi vermese dahi TC veya vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda kaç liraya, hangi tarihte, ne sattığını yazıp imzalaması yeterlidir. Bu şekilde, hak arama önündeki büyük engel kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

TÜBİS'E BAŞVURUN

Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi: "Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi'ni kullanarak (TÜBİS) hakem heyetlerine ellerindeki belgelerle başvurulabilir. Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar mahkeme kararı hükmünde olup İcra İkaz Kanunları hükümlerine göre yerine getirilir."

RABİA ŞENOL