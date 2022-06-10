Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılan kişi, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 08:27
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde patlama yaşanması üzerine, vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etti.
Akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız