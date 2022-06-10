Benzine ve LPG'ye büyük zam geliyor
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Haziran 2022 10:20
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız