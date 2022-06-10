Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 10:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız