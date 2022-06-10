Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'da psikolojik sorunları olan genç, annesini boğarak öldürdüOlay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.