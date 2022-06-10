'Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Üniversitemizin Kandilli Kampüsü Bilim Teknoloji Binası'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Derin teknoloji üssü adı verilen bu binanın ülkemizin araştırma, geliştirme, yenilik ekosistemine çok önemli katkılar sağlıyacağına inanıyorum. Bu teknoloji üssünü milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kullanmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Açılışını yapacağımız ve tamamı araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışan kuluçka merkezlerine ayrılmış bu merkez üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır. Derin teknoloji üssünde yer alan alt yapıların bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile kurulmuştur. Mesela bunlardan biri bioyakıttan gıda takviyesine, hayvan yeminden gübreye kadar pek çok alanda uygulama imkanı olan ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalardır. Ülkemizin iklim değişikliği ve çevrenin korunması ile sıfır atık hedefine de destek verecek doğal kaynakların etkin kullanıma yönelik çalışmalar bu birimde yürütülecektir.

Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik araştırma geliştirme destek laboratuvarları projesidir.