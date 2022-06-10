Trendyol hakkında yürütülen soruşturmada ara karar

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama;



Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) hakkında 23.09.2021 tarihinde açılan soruşturma kapsamında Kurul, 09.06.2022 tarihinde;

19.01.2022 tarihli ve 22-04/50-M sayılı Kurul kararıyla DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, 09.06.2022 tarih ve 28680 sayılı yazıyla Kurum kayıtlarına giren ve DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek; son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına,



Kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine,



Taahhüt görüşmelerine son verilmesi halinde, 22-(26) sayılı Gündemde görüşülen 08.06.2022 tarih ve 2021-1-025/BN-08 sayılı Raporda raportörler tarafından sunulan "4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçici tedbir alınmasına" ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına



karar vermiştir.