Başhekim yardımcısına 'kadınları aşağıladığı' iddiasıyla suç duyurusu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, H.H.U'nun söz konusu sosyal medya paylaşımında, toplumun bir kesimini oluşturan kadınları aşağıladığı, kadınların sosyal hayatları, kıyafet seçimleri ve yaşam tarzları üzerinden uygunsuz yorumlarda bulunduğu belirtildi.

Bu ifadelerin muhataplarının, toplumu oluşturan tüm kadınlar olduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin hekimlik mesleğinin yanında başhekim yardımcısı olarak da görev yaptığı ve dolayısıyla kamu görevlisi olduğu sabittir. Şüphelinin görevi sebebiyle, hekimlik sıfatını da kullanarak ve mesleğinin kendisine sağladığı kolaylıktan faydalanarak, sosyal medya hesabından toplumun birçok kesimine ulaştığı, kadınlara yönelik toplu bir aşağılama ve linç girişimi başlatacak ifadeler kullandığı açıkça ortadadır. Yukarıda bahsedilen nedenler ve resen gözetilecek hususlara göre şüphelinin çalıştığı kamu kurumu olan Konya Numune Hastanesine şüpheli hakkında ilgili paylaşımlar nedeniyle disiplin işlemi yapılıp yapılmadığının sorulmasını ve şüpheli hakkında ilgili sevk maddeleri doğrultusunda cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz."