Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

LDP, YSK'ya sordu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?
LDP, YSK'ya sordu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin
Sponsorlu İçerik
AK Parti'den illerde yeni milletvekili adayı profili çalışması
AK Parti'den illerde yeni milletvekili adayı profili çalışması
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi
Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi
Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı
Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yayımlandı
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yayımlandı
11 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Kaymakamın, FETÖ'den gözaltına alınan gelir uzmanı eşi serbest
Kaymakamın, FETÖ'den gözaltına alınan gelir uzmanı eşi serbest
Türk Polis Teşkilatı'nda intihar oranları düştü
Türk Polis Teşkilatı'nda intihar oranları düştü
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 'helikopter' açıklaması: Arama çalışmaları sürüyor
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 'helikopter' açıklaması: Arama çalışmaları sürüyor
Erdoğan: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye haber gönderdi
Erdoğan: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye haber gönderdi
BDDK'nın yeni adımı taşıt kredi oranlarını yükseltti
BDDK'nın yeni adımı taşıt kredi oranlarını yükseltti
Gelire endeksli senedin koşulları belli oldu
Gelire endeksli senedin koşulları belli oldu
Dolar 17 TL sınırına geriledi
Dolar 17 TL sınırına geriledi
Benzin ve LPG'ye zam! Benzin 28 TL'yi geçti
Benzin ve LPG'ye zam! Benzin 28 TL'yi geçti
'Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek'
'Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek'
Makam odasında 'haciz' yapılan Belediye Başkanı'ndan açıklama
Makam odasında 'haciz' yapılan Belediye Başkanı'ndan açıklama
YÖK Başkanı: Hocalar, fil dişi kulelerinde yaşayan insanlar değil
YÖK Başkanı: Hocalar, fil dişi kulelerinde yaşayan insanlar değil
Bursa'da meslek lisesini tercih eden 5 bin öğrenciye burs
Bursa'da meslek lisesini tercih eden 5 bin öğrenciye burs
Başhekim yardımcısına 'kadınları aşağıladığı' iddiasıyla suç duyurusu
Başhekim yardımcısına 'kadınları aşağıladığı' iddiasıyla suç duyurusu
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor'
'Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor'
'Çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar'
'Çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar'
YÖK Başkanı Prof. Özvar'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
YÖK Başkanı Prof. Özvar'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İSKİ'den 'fatura' açıklaması
İSKİ'den 'fatura' açıklaması
'Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz'
'Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz'
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda
KPSS-2022/9 tercih süreci başladı
KPSS-2022/9 tercih süreci başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaretinde, "Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar sarf edilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkta inşallah devam edecektir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 19:11
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1012. gününde devam ediyor.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Kirişci, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kirişci'yi karşılayan aileler, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada,﻿ bu anne, baba ve kardeşlerin, kendi evlatları ve yakınlarıyla ilgili kahramanca mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Onları ziyaret etmek ve dinlemek amacıyla geldiklerini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu terör örgütünün dünyadaki pek çok terör örgütünden ayrışan en önemli yanlarından birisi, bunların bebek ve çocuk katili olması. Ve de herhangi bir şekilde bir ayrım gözetmeksizin katletme noktasında, terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz ama herhalde dünyanın en kötü terör örgütüdür. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadeleler bilhassa şu son yıllarda adeta zirve yapmıştır."

Kirişci, bu mücadeledeki kararlılığın net olarak artık iyice ortaya konulduğuna dikkati çekti. FETÖ terör örgütünün de Türkiye'de ifşası sonrası mücadelenin yeni bir boyut kazandığını anlatan Kirişci, bu çerçevede de sürdürülen mücadeleden daha somut sonuçlar elde edilmeye başlandığını bildirdi.

Hiçbir örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü olmadığını vurgulayan Kirişci, bu terör örgütlerinin artık tamamıyla yok olmasının mümkün olduğunu aktardı.

Kirişci, "İnşallah buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar sarf edilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkta inşallah devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu acı sadece onların değil. Bu milletin en önemli meziyeti, zor günde beraber olmaktır. Bu zor günde beraberliği de bizim gibi temsil makamında olan kişiler aracılığıyla, bir kez de bendeniz üzerinden hükümetimizin buradaki kararlılığını göstermeye çalıştık. Bütün kardeşlerime sabır diliyorum. Bu terör örgütünün mutlaka bu cezayı en ağır şekilde alacağı konusundaki inancımızı ve kararlılığımızı ifade ediyorum ve en kısa sürede de yavrularımıza kavuşmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Daha sonra Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul dahil 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul dahil 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye günlük uçuş istatistiklerinde pandemi öncesine dönüyor
Türkiye günlük uçuş istatistiklerinde pandemi öncesine dönüyor
Meteorolojiden iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin.

Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin.

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=ustmanset&utm_campaign=2400TL-Haziran22-iyisuicin
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, "Melek Filo" olarak bilinen 203. Filo Komutanlığındaki timler, Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası tahliye çalışmalarında aktif rol oynuyor.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için maske önerisi

DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için maske önerisi

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Son olarak komşu Yunanistan'dan ilk vaka haberi geldi.