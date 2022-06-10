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Erdoğan: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye haber gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 21:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeni Şafak gazetesine, kendilerini böylesine anlamlı bir ödül merasimi vesilesiyle bir araya getirdikleri için teşekkür etti.

"Sözlerime 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler tarafından alçakça şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi rahmetle şükranla özlemle yad ederek başlamak istiyorum." diyen Erdoğan, Allah'tan, şehidin ruhunu şad, makamını ali, mekanını cennet eylemesini dileyerek, ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im Mustafa kardeşimizi Peygamber Efendimize Aleyhissalatü Vesselam komşu eylesin. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Yeni Şafak gazetesindeki siz mesai arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyorum. Ayrıca tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması basın dünyamıza yeni isimlerin, yeteneklerin katılmasına vesile olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cambaz'ın adını yaşatmayı amaçlayan bu yarışma için tebriklerini dile getirerek, "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın inşallah her yıl prestijini arttırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Şüphesiz bu tür yarışmalar, adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkma yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkan sağlamaktadır. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da inşallah basın dünyamıza yeni isimlerin, yeni yeteneklerin katılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Jürinin titiz çalışmasıyla belirlenen 3 farklı kategoride, toplam 9 kişiye ödüllerinin takdim edileceğini aktaran Erdoğan, 2021'e damgasını vuran haber fotoğrafları dalında ödüle layık görülen Elif Öztürk, İsa Terli ve Mustafa Çiftçi'yi, kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisinde ödül alan Ümmü Kandilcioğlu, Caner Başer ve Aytaç Ünal'ı, yeni nesil fotoğraflar dalında ödül alan İsmail Coşkun, Muhammed Enes Yıldırım ve Ramazan Çırakoğlu'nu yürekten kutladı.

Ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan herkese ve jürinin saygıdeğer üyelerine emeklerinden dolayı şahsı, ülkesi ve milleti adına şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "Yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını ümit ediyorum." dedi.

"Zor da olsa, sonunda ölüm de olsa hep hakkın, hakikatin, adaletin safında yer almayı tercih etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda Cambaz'ın yakın mesai arkadaşlarını, aynı zamanda hayat tarihçesini izlediklerini ve dinlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Şehidimizin mesleğine olan tutkusunun yanı sıra davasına, ülkesine, milletine ve İslam ümmetine olan sevdasına da bizzat şahitlik ettik. Mustafa Cambaz şahsiyetiyle duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler, güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyetiyle mesai arkadaşlarına daima örnek olan, İslam ahlakıyla donanmış vakur bir insandı. Kendisi hiçbir zaman ucuz hesapların, kolay yolların, geçici heveslerin peşinde koşmadı. Zor da olsa sonunda ölüm de olsa hep hakkın, hakikatin, adaletin safında yer almayı tercih etti."

Yunanistan'dan tatbikata katılmama çağrısı

40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' diyen kurtlara, İstanbul'un fethini hazmedemeyen Bizans artıklarına inat sahip çıkıyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'u camiler, köprüler, yollar ve tünellerle dokuduk. Barbaros Hayrettin Paşa Camii de bu yılın sonuna doğru bitecek.

Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlıyor. Şehir hastanelerimiz şifa kapısı oluyor. 90 milyon kapasitesiyle İstanbul Havalimanı dünyaya bağlıyor. Bu süreçte sokak olaylarından terör eylemlerine kadar tehditlerle karşılaştık. Partimiz kapatılmaya çalışıldı, darbe çağrısı yapıldı. Gezi olaylarıyla sokaklarımız kana bulanmak istendi.

15 Temmuz'da milli iradeyi saf dışı bırakmaya çalıştılar. Ne yaptılarsa bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamadılar. Basınımızın yüz akı gazetelerimizin desteğiyle emperyalistlerin emellerine izin vermedik. 2023'e giden kritik süreçte zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

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Yola çıkarken ne söz vermişsek, bunları gerçekleştirene kadar bize durmak yok. Evlatlarımza özgürce yaşayacakları Türkiye bırakana kadar çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri kırk takla atsın. Koltuk kapmaca oynasın, 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için koşsun.

(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş.

Dün Efes 2022 Tatbikatı yaptık. Bunun yanında Yunanistan 3'lü olarak toplantı yapmışlar. Türkiye'yle ilişkiler noktasında gözden geçirelim ve bu dönemi atlatalım demişler.

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