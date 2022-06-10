Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Haziran 2022 21:48
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti:
"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız