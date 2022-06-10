Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü
Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 22:14
Ankara Valiliği, öğleden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan söndürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız