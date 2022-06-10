Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı
Kayseri'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 22:51
Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin TL alan şahıs, kayıplara karıştı.
Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız