Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 220'ye yükseldiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 10:01
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız