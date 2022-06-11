Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Eklenme : 11 Haziran 2022 12:43
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.Ş'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız