Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltıldı
Eklenme : 11 Haziran 2022 15:00
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.
Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi. Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız