Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 15:57
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde ihtiyaç duyulursa Kızılay oradadır. Milletimizin yardımlaşma, merhamet ve şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız