Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt'ta
Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Haziran 2022 16:07
Siyah beyazlıların 21 yaşındaki genç milli sol beki Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu.
Uzun süredir adı yurt dışından çeşitli kulüplerle anılan Rıdvan, Eintracht Frankfurt'ta.
Bu transfer için Beşiktaş, Bundesliga ekibiyle 6.5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı.
Kaynak: TRT SporMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız