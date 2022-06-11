1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda dünyanın her yerinde göçle ilgili olağanüstü bir hal olduğunu söyledi.

Meksika-ABD sınırında yaşananlara değinen Soylu, Suriye kaynaklı kitlesel göçün ise tek bir olayla başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü anımsattı.

Türkiye'nin bütün bunlara yönelik 2011 yılı başından itibaren göç politikasını belirlediğini kaydeden Soylu, hem sınır dışında hem sınır içinde kamplar oluşturulduğunu, gelen her kişinin kimlik bilgilerinin alındığını, sağlık tedbirlerinin devreye sokulduğunu ve herkesin insani ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar atıldığını anlattı.

Bakan Soylu, 2002 yılından itibaren Afganistan'dan da bir göç dalgasının oluştuğunu ve bunun İran'a, oradan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya yöneldiğini söyledi.

Türkiye'de birilerinin sürekli olarak "Ülke istila ediliyor." diye değerlendirmeler yaptığını belirten Soylu, "2011'den itibaren Türkiye'deki Suriyeli vatandaş sayısını çünkü en çok oradan yaptık, söylüyoruz. Bir de Almanya'yı söyleyelim. Almanya, istila mı oldu? Almanya'nın toplam aldığı vatandaş sayısı, Alman İstatistik Kurumunun ortaya koyduğu veriyle 2010'dan itibaren 1 milyon 354 bin 200 kişiyi birçok uyruktan vatandaş almış. Yaklaşık 650 bin Suriyelinin de Almanya'da potansiyel vatandaş olma hakkı var. Bütün bu değerlendirmeleri yaparken biraz sakin, biraz soğukkanlı olmak gerek." diye konuştu.

"506 bin kişi gönüllü olarak Suriye'ye döndü"

Türkiye'nin bir ulusal eylem planı, göç strateji belgesi, düzensiz göç strateji belgesi olduğunun altını çizen Soylu, kaçak göçün kaynağında durdurulması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bunun yanında etkili sınır güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Soylu, sağlıklı ve seri işleyen bir mekanizmanın mutlaka kurulması gerektiğini, bunu da sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin rakamlar itibarıyla dünyada eşi ve benzeri görülmeyen göçle mücadele ortaya koyduğuna dikkati çeken Soylu, "Biz sınırlarda 2 milyon 626 bin 170 kişinin Türkiye'ye girmesini engellemişiz, 1 milyon 246 bin göçmeni de son 6 yılda yurt içinde yakalamışız. Bunun, Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş veya bir vizeyle beraber girmiş, ondan sonra kaçağa düşmüş 334 bin 696 kişiyi geri göndermişiz. Sadece o kadar mı? Değil. 27 bin kişiyi de terke davet etmişiz yani 361 bin 740 kişiyi biz son 6 yılda göndermişiz." bilgisini paylaştı.

Son 6 yılda Avrupa'ya geçen 667 bin kişinin olduğunu bildiren Soylu, 506 bin kişinin de gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü anlattı.

Sınır duvarlarının da bazı kesimler tarafından eleştirildiğini ifade eden Soylu, "Eğer biz sınır duvarlarını doğuda yapmasaydık, eğer güneyde yapmasaydık, göçü kaynağında durdurmamış olsaydık, sınırlarımızda biriken toplam 8 milyon insan daha Türkiye'ye gelecekti. Biz aldığımız tedbirlerle sadece 8 milyonu sınırlarımızın biraz ötesinde tuttuk. Bu da büyük bir politikadır." diye konuştu.

"Son dönemde Şam'dan gelenler var"

Geçici koruma kapsamında Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2017'den bu yana yatay seyir izlediğini dile getiren Soylu, 3 milyon 764 bin kayıtlı Suriyeli bulunduğunu, bunun 122 bininin ise pasif yani Türkiye'de bulunmadığını kaydetti.

Özellikle son dönemde Şam'dan ciddi Suriyelinin Türkiye'ye geldiğinin tespit edildiğini bildiren Soylu, Şam'ın geçici koruma statüsü verilmiş bir alan olmadığını söyledi.

Soylu, "Bundan sonra aynen göçün ilk yıllarında olduğu gibi Şam ağırlıklı geldikleri için bunları kamplarımıza (5 ayrı ildeki kamp) alacağız. Belli bir süre burada barındıracağız, nereden geldiğini tespit ettikten sonra da geri göndermiş olacağız. Bundan sonra Suriye'den yeni gelenleri tespit edebilmek için kamp sistemini yeniden devreye koyuyoruz. Bu da önemli bir adım. Özellikle Şam'dan gelenleri tespit edebilmek için kamp sistemini yeniden devreye koyuyoruz ve bunu devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"1200 mahalle hem geçici koruma statüsüne hem ikamet iznine kapatılmış oldu"

Yeni alınan başka bir karara ilişkin de Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'ini geçtiği 54 ildeki toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara kapatmıştık. Hem geçici korumaya hem ikamete kapatmıştık. 'Daha fazla burada bir yabancı yoğunlaşması olmasın' diye. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yüzde 25 olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması kararını verdik. Böylelikle 781 mahalle 1200 mahalleye çıkmış oldu ve 1200 mahalle hem geçici koruma statüsüne hem ikamet iznine kapatılmış oldu. Böylece buralarda artık bir ikamet izni verilmemiş olacak yani yüzde 20'ye düşürmüş olduk, o mahalledeki yabancı sayısı oranını."

İçişleri Bakanı Soylu, bir soru üzerine Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.