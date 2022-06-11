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Bakan Soylu'dan 'Öğrenim vizesi' açıklaması

Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilmektedir... Açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 16:26
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Bakan Soylu'dan 'Öğrenim vizesi' açıklaması

Bakan Soylu: Yaklaşık 78 ülkeden, bunların 27 tanesi Afrika ülkesi, bütün büyükelçiliklerimize milli ve yerli parmak izi programımızı ve parmak izi alma aparatlarını da gönderdik. Vize alanların tamamı parmak izlerini veriyorlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilmektedir. dedi.

Soylu, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda Türkiye'nin 1316 kilometre güvenlik duvarı yapılacak alanının olduğunu belirterek, bunun 911 kilometresinin Suriye sınırında bulunduğunu ve 837 kilometresinin inşa edildiğini bildirdi.

Ayrıca 940 kilometre aydınlatma, 303 kilometre kamera ve algılayıcı, 341 elektro-optik kule (5-10 km görme menzilli) ve 284 termal kameranın yerleştirildiğini anlatan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığınca Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'da halihazırda görev alan 14 komando taburu, 4 özel harekat taburu ve 9 asayiş komando bölüğüne ilave 2 özel harekat taburu, bir komando taburu ve 5 komando bölüğü, ayrıca 1000 özel harekat personeli ve Van Gölü'nde bir jandarma botunun görevlendirildiğini kaydetti.

Sınır güvenliğinin sağlanması için uygulanan tedbirlerden biri olarak Van, Mardin ve Hakkari'de ilave toplam 59 tim, 1180 özel harekat personelinin görevlendirildiğini belirten Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığınca Van Gölü Grup Komutanlığının kurulduğunu ifade etti.

- "Geri gönderme merkezi sayısı 30'a yükseldi"

Halihazırda görev yapan 780 güvenlik korucusuna ilave olarak 500 güvenlik korucusunun daha istihdam edilmeye başlandığını açıklayan Soylu, Türkiye'nin geri gönderme oranını yüzde 53'e çıkardığını dile getirdi.

Sınır dışı edilme olayının kolay olmadığını belirten Soylu, kendisinin yaptığı "Geldikten sonra Türkiye'de kalmak için pasaportlarını yırtıyorlar." açıklamasının ise dedikodu konusu edildiğini söyledi.

Kaçakların geri gönderilmemek için üzerlerinde hiçbir belge bırakmadıklarına ve bunun da kimlik belirlemeyi zorlaştırdığına dikkati çeken Soylu, buna karşı yeni önlemler aldıklarını ifade etti.

Bakan Soylu, sınır dışı edilme oranının Afganlarda yüzde 39, Pakistanlılarda ise yüzde 89'a ulaştığını bildirdi.

15 ülkeyle geri kabul anlaşmasının yapıldığını belirten Soylu, bu sayıyı AB ülkeleri dışında artırmaya çalışarak 17 ülkeye daha bunu teklif ettiklerini söyledi.

6 yeni geri gönderme merkezinin açılmasıyla merkez sayısının 30'a yükseldiği bilgisini veren Soylu, geri gönderme merkezi sayısının 30'a, kapasitesinin de 20 bine ulaştığını dile getirdi.

Düzensiz göçle mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde her ay bir defa "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirilmeye başlandığını aktaran Soylu, düzensiz göçle mücadelenin yeni bir uygulama olmadığını ve kendilerine haksızlık yapıldığını vurguladı.

- "Dünyada 7 ülke üretiyor, bir tanesi de biziz"

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2019'da 454 bin kaçak göçmen yakaladıklarını bildiren Soylu, "Bu yıl yakaladığımız şu ana kadar 110 bin." dedi.

Yıl sonu itibarıyla aldıkları bir kararı da dün itibarıyla uygulamaya geçirdiklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 78 ülkeden, bunların 27 tanesi Afrika ülkesi, bütün büyükelçiliklerimize milli ve yerli parmak izi programımızı ve parmak izi alma aparatlarını da gönderdik. Vize alanların tamamı parmak izlerini veriyorlar. Bu kişi gelirken de parmak izini veriyor, burada da kontrol ediyoruz. Ayrıca vize alırken bir taahhütname imzalatıyoruz, 'Ben vizem dolunca döneceğim.' diye. Artık gelen kişi pasaportunu yırtsa da parmak izi eşleştirmesinden biz onun kim olduğunu anlayıp onu ülkesine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Ayrıca gelenlerin kameralar aracılığıyla fotoğrafı çekiliyor ve eşleştirmesi yapılıyor. Şu anda yerli ve milli parmak izi sistemimiz çalışıyor. Dünyada 7 ülke üretiyor, bir tanesi de biziz."

- "Turizm amaçlı ikamet izni taleplerini reddediyoruz"

Bir başka önlem olarak taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğünün getirildiğini ifade eden Soylu, ayrıca tır parklarına kamera sistemi kurulmasının ve tır parklarında fiziki güvenlik tedbirleri alınmasının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

İkamet izni sahibi tüm yabancıların biyometrik verilerinin alındığını anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni talepleri reddedilmektedir. Burada da iki kaçak yol var: Öğrenci vizesi veya sağlık vizesiyle geliyor, sonra ikamet vizesine başvuruyor, bu iki yolu tıkadık. Başka bir vize vermiyoruz, istismar alanını kesmiş olduk. 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren ülkemize giriş yaparak ilk defa turizm amaçlı ikamet izni talep eden yabancıların başvurularını reddediyoruz. Düşük tutarla konut edinerek ikamet izni alınmasını önlemek adına büyükşehirlerde 75 bin, diğer şehirlerde 50 bin dolar karşılığı gelen Türk lirası altındaki tapu satışlarına ikamet izni verilmiyor. Sahte kira kontratlarının önlenmesi amacıyla yabancıların ikamet izni taleplerinde noterden kimlik onaylı kira sözleşmeleri istenmektedir. İkamet izni sahibi yabancıların yaptırmak zorunda olduğu özel sağlık sigortalarında sahteciliği önlemek adına sistemsel kontrol mekanizması getirilmiş ve işlevsel hale getirilerek sağlık sistemimize olası yükleri azaltılmıştır."

- "Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet vermeye başlıyoruz"

Türk soylulara yönelik kolaylaştırıcı işlemlere de değinen Soylu, Türk soyluların yoğun yaşadığı illerde, iş ve işlemlerin kamu hizmeti anlayışıyla oluşturulan özel ofisler aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Soylu, "Türk soylu Bulgaristan, Yunanistan, Ahıska ve Uygur Türklerine 8 yıl kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın ve harca tabi tutmaksızın uzun dönem ikamet izni verilmekte olup Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet vermeye başlıyoruz. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye edilerek ülkemize gelişleri sağlanan Ahıska ve Kırım Tatarı 3 bin 326 soydaşımızın 6 ilimizde bulunan merkezlerde barınma ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararı 4 Haziran'da yayımlandı, Bitlis Ahlat'ta 1000 Ahıska Türkü aileyi iskan edeceğiz." diye konuştu.

Bütün Suriyelilerin iller arasında seyahat edebilmesinin izne tabi olduğunu belirten Soylu, Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) kapsamında 645 bin Suriyeliye eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

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