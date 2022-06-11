Amasya'da kurt saldırısı sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu

Alınan bilgiye göre, Bayırlı köyü Oluklar Yaylası mevkisinde Servet Yılmaz'a (56) ait ağıla giren kurtlar, sürüdeki 13 koyun ile 22 kuzuyu telef etti.

Yılmaz, sürüsünde 60 koyun ile 60 kuzu bulunduğunu, yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu kaydetti.