Anadolu Üniversitesinin açık öğretim programlarında mezuniyet töreni

Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan 74 yaşındaki İnayet Çakıtlı ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programını bitiren 56 yaşındaki Gülten Kılınç da mezuniyet belgelerini aldı

Yağışlı hava nedeniyle Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan törene mezunlar, yakınları, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve diğer ilgililer katıldı.

Rektör Erdal, törende yaptığı konuşmada, AÜ Açıköğretim Sistemi'nin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde kabul edilebilirlik kriterlerini sağlamanın yanı sıra büyük bir saygınlığa ve her yıl artan ilgiye sahip olduğunu söyledi.

Son derece güçlü ve hızlı hareket etme kabiliyetine sahip Açıköğretim Sistemi'nin uluslararası düzeyde iş birlikleri için cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Erdal, "Üniversitemiz dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi onlarca programıyla, ulusal sınırları da aşarak pek çok farklı kıtada ve coğrafyada, kendini daima yenilediği açık ve uzaktan öğretim yöntemleriyle Türk Yükseköğretim Sisteminde birçok ilkleri ve yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyor." diye konuştu.

Törende öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

- Anne oğul birlikte mezun oldu

Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknoloji Bölümünü bitiren İstanbul'da görevli Kadın Doğum Uzmanı Zuhal Apaydın, AA muhabirine, oğlu Alper Apaydın'la aynı zamanda aynı bölümden mezun olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitimi süresince oğluyla arasında tatlı bir yarış olduğunu anlatan Apaydın, "Açık öğretim okumayı herkese tavsiye ediyorum. Bütün arkadaşlarıma da söyledim. Bu olağanüstü bir olanak. Ayrıca tarım teknolojisi okumamızın nedeni tarımla da bizzat uğraşmayı düşüyoruz. Zeytincilikle uğraşıyoruz." diye konuştu.

Alper Apaydın da diploma not ortalamasının annesinden yüksek olduğunu ifade ederek mutluluğunu dile getirdi.

- 74 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı

Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan 74 yaşındaki İnayet Çakıtlı ise kızının da daha önce Çukurova Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduğunu, onunla aynı duyguyu yaşamak için eğitim aldığını bildirdi.

Öğrenmeyi ve öğretmeyi sevdiğini anlatan Çakıtlı, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Bu bölüme kayıt yaptırmak için gittiğimde memur, kimliğime bakıp gülerek '74 yaşında mezun olacaksınız, biliyorsunuz değil mi?' dedi. 'Görüşeceğiz' dedim. Çok iyi notlarla mezun oldum. Okumanın yaşı yoktur. Okumak insanı hayata bağlıyor. Gençlere tavsiyem öğrenmeyi bırakmasınlar." dedi.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programından mezun olan iki çocuk annesi 56 yaşındaki Gülten Kılınç, AÜ'ye kendisine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.