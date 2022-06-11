Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.