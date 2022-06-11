Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u sandığa gelerek oylarını kullandı.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulurken, Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu sarı renkteki oy pusulalarını kullandı.

Yapılan oy sayımı sonrası Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu.

GENEL TOPLAM:

🟨Eşref Hamamcıoğlu: 1929 oy

🟥Dursun Özbek: 1937 oy

Yönetim kurulu listesi

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Tudor ve Terim ile çalıştı

23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğuna oturduğu Galatasaray'dan 23 Ocak 2018'de ayrılan Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu.

Duygun Yarsuvat'tan aldığı başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e emanet eden Özbek, 10 Ağustos 2017 ile 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürütmüştü. İTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan 73 yaşındaki Özbek, Galatasaray'ın başında Igor Tudor ve Fatih Terim ile çalışmıştı.