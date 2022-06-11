AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin, yoğun yağış nedeniyle taşmasının ardından AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri, bölgede kayıp kişilerin olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, yağışta dereye sürüklenen araçları da kontrol ederek tedbir amaçlı arama yapıyor.

Tatlar'da bir kişi aranıyor

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı." dedi.

Çataklı, "Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan aynı bölgede sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki servis şoförü İlkay Yiğit'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.