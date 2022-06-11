AFAD'dan Ankara'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalar hakkında açıklama

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden sağanak yağışa ilişkin ihbarlarının geldiği, Çankaya'da yarım saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, akşam saatlerinde başlayacak aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı ilçelerine turuncu ikaz verildiği ve diğer ilçelere ise sarı ikaz uyarısı yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

'Saat 21.30 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaşmıştır. İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Olay bölgesine, Ankara İl AFAD'dan 30, JÖAK'tan 23, itfaiyeden 20, İHH'dan 7, AKUT'tan 17, ANDA'dan 12 olmak üzere toplamda 109 kişilik ekip yönlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 6 iş makinası da çalışmalarda yer almaktadır."