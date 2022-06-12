İçişleri Bakanı Soylu, Tatlar Deresi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Ankara Valiliğince sağanak konusunda uyarılar yapıldığını, Türkiye'nin farklı noktalarında da yoğun yağışlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Van'dan gece yarısına doğru Ankara'ya geldiğini aktaran Soylu, sel nedeniyle bir kişinin yaşamını kaybettiği, ayrıca aracıyla birlikte selde sürüklenen bir başka kişinin de kaybolduğu bilgisinin ulaştığını anımsattı.

Bakan Soylu, araçların şu an derenin içerisinden çıkarıldığını, kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Akşam itibarıyla dere boyunca ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını yürütecek. Sabah 08.00'den itibaren üç sektörde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Balık adamlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, JAK'tan sivil toplum örgütlerimize kadar tüm ekipler buradalar. İnanıyorum ki arama kurtarma çalışmalarımız neticesinde sonuç alabileceğiz, umudumuz budur." diye konuştu.

Aynı zamanda hasar ve zarar tespiti çalışmalarının da yapılacağını belirten Soylu, Ankara Valiliğinin bu çalışmalara başladığını, 1-2 gün içinde bir tespitin ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölge bir vadi, daha önce de bu tip risklerle karşı karşıya kalmış. Ona yönelik gün ışığında Sayın Valimiz, AFAD Başkanımızın koordinasyonunda DSİ, ilgili belediyeler de dahil olmak üzere bir tespit yapılacak. Yani bir daha böyle bir afet olduğunda, taşkının nereden kaynaklandığını, nerede hep birlikte önlem alabileceğimiz konusunu değerlendirecekler."

Soylu, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.