Rüşveti ver, krediyi kap

Türkiye'de 3,5 milyon kişinin kredi sicili bozuk. Kara listede olan bu kişiler bankalardan kredi alamıyor. Ancak nakit ihtiyaçlarından dolayı farklı alternatif yollar arıyorlar. Tefeciler en bilinen ve mecbur kalınan adres olarak öne çıkıyor. Ancak yasa dışı ve geri ödemesi yüksek olduğundan dolayı vatandaşlar bu seçeneği pek kullanmak istemiyor. Tam bu noktada dolandırıcılar ve komisyonculara fırsat doğuyor. "Kara listede olabilirsiniz, hiç çalışmıyor olabilirsiniz hatta bir geliriniz de olmayabilir. Ama size her durumda kredi hazır' gibi vaatler sunan bu kişiler çeşitli yollarla ya sizi dolandırıyor ya da çıkardığı kredi üzerinden komisyonunu alıyor.

YÜZDE 25 ALIYORLAR



Sistem iki şekilde işliyor. Birincisi kredi komisyoncular adı verilen şebekeler. Bu kişiler anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla belli bir limite kadar kredi çıkarılmasını sağlayabiliyor. Kredi siciliniz bozuk olsa dahi, şube yetkisinde olan belli meblağları alabiliyorsunuz. Örneğin 40 bin liralık bir krediye başvurdunuz. Kendine kredi danışmanı diyen komisyoncu sizden tüm evraklarınızı alıyor. Banka müdürü vasıtasıyla başvurunuz yapılıyor. Çıkan kredinin yüzde 25'lik kısmı (10 bin TL) müdür ve komisyoncu arasında bölünüyor. Sizin elinize 30 bin lira geçiyor. İnternet siteleri bulunan, çağrı merkezleri olan ve kurumsal şirket gibi davranan bu komisyonculara yılda binlerce kişi başvuruyor. Emniyet ekipleri bu tür yapıları deşifre ederek gerekli cezaları veriyor. Geçen yıl İstanbul'da bu yöntemle binlerce kişiye kredi çıkarıp komisyon alan bir çete çökertilmişti.

RAPORLAMA DOLANDIRICILIĞI



Aynı vaatlerle vatandaşları dolandıran komisyoncu dışında başka şebekeler daha var. Bu yöntemde ise size cep telefonunuzdan ulaşılıyor. Aynı şekilde 'her durumda istenilen krediniz en uygun ödeme şartlarıyla hazır' gibi iddialarla vatandaş kandırılıyor. Şayet kredi almak isterseniz sizden öncelikle kredinin büyüklüğüne göre bir danışmanlık cüreti isteniyor. Bu rakam 100 ile 1.000 lira arasında değişiyor. Sizden alınan bu para ile hakkınızda rapor hazırlanacağı söyleniyor. Evrak hazırlama yapılacağı ve olumlu bir profil oluşturulacağı belirtiliyor. Şayet kredi çıkabilecek durumdaysanız bankaya başvurarak kredinizi onaylatıyor ve kendi komisyonunu alıyor. Ancak kredi çıkmıyor ise ödediğiniz raporlama ücreti yanmış oluyor.

KAAN ZENGİNLİ