AB'nin mülteci fonu PKK'ya gitti

Sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek için AB ve BM gibi kuruluşlardan aldığı 338 bin dolar fonu PKK'ya aktaran Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇ-İZDER) yönelik operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada GÖÇ-İZDER'in terör bağlantıları tespit edilmişti. 3 Haziran'daki operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

TEK TEK NOT ALINMIŞ



MİT ve savcılığın tespitleri, GÖÇ-İZDER'in PKK'ya hizmet ettiğini net şekilde ortaya koydu. HDP'li milletvekillerinin destek çıktığı GÖÇ-İZDER'in Bahçelievler'deki merkezinde yapılan aramalarda, PKK'lı ailelere aktarılan paraların yazılı olduğu belgeler ele geçirildi. Dernekte bulunan bir ajandada yakınları PKK'nın dağ kadrosundayken etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerinin adres, cep telefonu ve kime ne kadar para verildiğinin yazılı olduğu tespit edildi.



142 AİLE TESPİT EDİLDİ



Ajandada Nusaybin, Yüksekova ve Sur'daki hendek teröründe öldürülen teröristlerin ailelerine ilişkin detaylı bilgilere de ulaşıldı. İletişim bilgilerinden yakınlık derecelerine kadar detaylı şekilde hazırlanmış tablolar ele geçti. İstanbul Bahçelievler'de yaşayan ve yakınları PKK'nın dağ kadrosundayken ölen 142 aile tespit edildi.

HESABINA PARA YATIRDIK



Savcılık, GÖÇ-İZDER'in para gönderdiği ailelerden birinin bilgisine başvurdu. Oğlu N.B.'nin 2016'da hendek operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini anlatan F.B., GÖÇ-İZDER'in para gönderirken kullandığı aracı kişi olan Zelal C.'yi tanımadığını iddia etti. F.B., oğlunun ölümünden sonra derneğin kendilerine ulaştığını, 2019'da kendisini arayan Zelal C.'nin "hesabına bir miktar para yatırdık" dediğini anlattı.



Parayı o dağıtıyor



Operasyonda gözaltına alınan Zelal C.'nin GÖÇ-İZDER tarafından kendisine gönderilen parayı aynı gün ve aynı tutar olmak üzere PKK'nın değer ailelerine gönderdiği tespit edildi. Zelal C.'ye ait dijital dokümanlarda 29 kişilik değer ailesi listesi bulundu. Listede yazan isimlerle dernekte ele geçen ajandadaki ailelerin aynı olduğu tespit edildi. Zelal C.'nin tutuklu teröristlere para yardımını da takibe takılmamak için L.K. aracılığıyla yaptığı ortaya çıktı. Zelal C. paraları L.K.'ya gönderiyor, o da aynı gün cezaevindeki PKK'lı teröristlere ulaştırıyormuş.

Şahin Şen