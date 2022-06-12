Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu

Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, bugün sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit oldu. Yıldırımın şehitlik haberi geç saatlerde babası Cemal ve annesi Hatice Yıldırım'a ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Yıldırım'ın son izninde memleket Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikahını yaptığı, Kurban Bayramının hemen sonrasında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek merasim sonrası toprağa verilecek.