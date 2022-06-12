Erdoğan duyurmuştu: Gözler bölgede! Harekatta 3 ana hedef
Suriye'ye yönelik askeri harekatta Türkiye'nin ilk amacı sınırı terör örgütlerinden temizlemek. Orta vadeli ikinci hedef, bir terör devleti ihtimalini yok etmek. Son hedef ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde yapacağı beşinci operasyona
hazırlanıyor. Bölgede nefesler tutulmuş Ankara'dan gelecek emri bekliyor.
Askeri hazırlıklar tamamlanırken Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen bölgedeki gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi.
Gerçekleştirilecek operasyonun üç ana hedefi olduğunu ifade eden Erkmen, "Türkiye'nin
bu operasyondaki ilk amacı sınır hattında ve ülkenin güvenliğini tehdit eden
terör örgütüyle mücadele etmek.
İkinci hedefi, orta vadede ortaya çıkabilecek olan PYD/ YPG kontrolünde bir
devletin önünü kesmek. Son hedefi ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak
bir adım atmaktır" dedi.
Operasyonların Suriye'nin kuzeyinde devam edeceğini ifade eden Erkmen sözlerini
şöyle sürdürdü: "Biz şu anda yarım kalmış bir hikayenin devamını yaşıyoruz.
PKK/YPG ile mücadele çerçevesinde Türkiye daha geniş bir alanı kontrol altına
almayı, bölücü örgütün Suriye'deki etki sahasını minimalize etmeyi hedefliyor.
Bugün geldiğimiz noktada hem Suriye'deki iç dengelerin kısmi değişimi hem de
uluslararası konjonktürdeki değişim nedeniyle terörle mücadelede ileri safhaya
geçmek için bir fırsat çıktı.
Türkiye şu anda bu fırsatı değerlendiriyor. Bu mücadele çok uzun bir safhaya
yayılacak.
Bu yüzden bu operasyona ne olduğundan çok büyük bir içerik yüklemek lazım ne
de sığ bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekleşecek yeni operasyon
bir sürecin parçasıdır.
Kısa vadeli etkilerini terörle mücadelede, orta ve uzun vadeli vadeli etkilerini
de Türkiye'ye yönelebilecek stratejik tehditlerin bertaraf edilmesinde bulabileceğimiz
bir operasyon bizi bekliyor."
TERÖR KARARGAHI VURULDU
TSK'nın olası askeri harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde
teröristlerin karargahı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından vuruldu.
Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı alandan
SMO cephe hattına taciz ateşi açıldı.
Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, sözde karargahı Tow füzesi ile vurdu.
Uğur YILDIRIMMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız