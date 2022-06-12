Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 10:36
Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan Ş.K. ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız