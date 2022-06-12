'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olaylarının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi üniversitede de büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Yaşanan acı kayıplar için öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiasına başsağlığı dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını hassasiyetle devam ettirecektir."

Antalya'da son dönemde yurtta kalan 3 öğrencinin intihar ettiğine dair haberler, basına ve sosyal medyaya yansımıştı.

Antalya Valiliğinden açıklama



Antalya Valiliği, son iki ayda 3 öğrencinin intihar ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Neler Oluyor' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Öncelikle hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İlimizde KYGM ve özel olmak üzere toplam 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verilmektedir. 157 adedi Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğünde olmak üzere KYGM'ye ait 14 adet yurdumuzda toplam bin 435 adet kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirleri sağlanmaktadır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde emniyet müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir."

KYK'den Antalya'daki intiharların saklandığı iddialarına açıklama

KYK'den, Antalya'da meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da genel müdürlüğümüze bağlı yurtlarda 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her üç olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir.

Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin, başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."