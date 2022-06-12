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İşsizlik Sigortası Fonu 100 milyar lira sınırını aştı

Kovid-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu, mayıs sonu itibarıyla 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 12:21
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İşsizlik Sigortası Fonu 100 milyar lira sınırını aştı

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının, prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, Kovid-19 salgını sürecinde işi ve işçiyi korudu.

Bu dönemde işçilere sağlanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar inen Fon, temmuz 2021'de salgın kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesiyle toparlanma eğilimine girdi.

Aradan geçen sürede salgının olumsuz etkisini üzerinden atan İşsizlik Sigortası Fonu, nisan 2022 sonu itibarıyla 99 milyar 634 milyon liraya erişti.

Kurulduğundan beri 100 milyar liralık büyüklüğü ilk kez 2016 sonunda yakalayan Fon, mayıs ayında 3,5 milyar liralık gelirle tekrar 100 milyar lira sınırını aşarak 103 milyar 141 milyon 341 bin liralık büyüklüğe ulaştı.

- 9 milyon 204 bin kişi yararlandı

İşsizlik Sigortası Fonuna, mart 2002'den mayıs 2022 sonuna kadar toplam 16 milyon 454 bin 468 kişi başvurdu. Bu başvurulardan şartları sağlayan 9 milyon 204 bin 805 kişi fondan yararlandı. Bu kapsamda hak edenlere toplam 46 milyar 48 milyon lira ödeme yapıldı.

Fondan bu yılın ocak-mayıs döneminde, teşvik ve destek ödemelerine 9 milyar 556 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak 4 milyar 812 milyon lira, iş başı eğitim programları için 2 milyar 332 milyon lira ve aktif iş gücü programlarına ise 1 milyar 729 milyon lira aktarıldı.

- 3 yıl sigortalı çalışana 10 ay ödeme

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanılıyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

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