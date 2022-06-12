Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B uydusuna ilişkin açıklama

Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

- "Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz"

Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 5 aylık yolculuğu sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını, performans ve yörünge testlerini başarıyla tamamlandığını dile getirerek 14 Haziran'da Türksat 5B'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını bildirdi.

Bu heyecanı ve mutluluğu yediden yetmişe her yaştan 84 milyon vatandaşla paylaşacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisi. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Türksat 5B ile ilk kez yerli ekipmanlar uzaya gönderildi

Türksat 5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 'Yerli Endüstri Katkı Programı' hayata geçirildi. Bu kapsamda tasarlanan 2 adet haberleşme ekipmanı ülkemizde üretilerek Türksat 5B'de kullanıldı. Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş oldu. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 5B uydumuz, Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü."

- "Türksat 6A uydusunda uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı"

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe, bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların devam ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz."