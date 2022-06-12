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3 ekspertizden 3 farklı rapor çıktı, aracını satamadı

Bursa'da satışa çıkardığı aracı için 'Tamamı boyalı' ekspertiz raporu alan Ufuk Bengi, aksini ispatlamak için başka firmalara gitti. İncelemelerde aracın sadece kaputunda boya olduğu belirtildi. Binlerce lira zarara uğradığını belirten Bengi, '3 farklı ekspertiz firmasına götürdüm. Benim vaat ettiğim şekilde boya çıktı' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Haziran 2022 14:43
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3 ekspertizden 3 farklı rapor çıktı, aracını satamadı

Öğretmen Ufuk Bengi, aracını satmak için internet üzerinden bulduğu kişiyle 260 bin TL karşılığında anlaştı. Satış öncesi aracın ekspertiz kontrolleri yapıldı. Raporda aracın tüm parçalarında boya olduğu belirtilince, kişinin satıştan vazgeçtiğini belirten Ufuk Bengi, "Yaklaşık 10 gün ilanda kaldı. Daha sonra bir arkadaşla anlaştık. Pazarlık yapıldı. 260 bin liraya anlaştık ve aracı ekspertize götürmeye karar verdik. Bursa'da bir firmaya götürdük. Aracımda komple boya olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım, arkadaşa da mahcup oldum. Mahcubiyetten dolayı aracın fiyatını 50 bin lira daha indirdim ama sonra satıştan vazgeçtim" dedi.

'85 BİN LİRA ZARARA UĞRADIM'
Daha sonra Ufuk Bengi, aracında boya olmadığını kanıtlamak için sanayideki boya ustaları ile kurumsal bir ekspertiz firmasına gitti. Hem boya ustaları hem de diğer ekspertiz firması, otomobilin kaputu hariç hiçbir yerinde boya olmadığını raporladı.

Ancak yanlış ekspertiz raporu nedeniyle aracını satamayan Bengi, "Kendi boyacıma götürdüm. Aracımda boya olmadığını söyledi. Başka ekspertiz firmalarına da götürdüm. 2'şer kişi baktılar. 3 farklı ekspertiz firmasına götürdüm. Benim vaat ettiğim şekilde boya çıktı. Onun haricinde aracın orijinal olduğunu söylediler. Tekrar ekspertiz firmasına geri gittim ve yanlış rapor verdiklerini söyledim. Araca 'Tekrar bakın' dedim. Israrla aracımda boya olduğunu söylediler. Avukatımı aradım. Bana hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Davayı kazansam bile sadece ekspertiz ücretini geri alabileceğimi söyledi. Aracımı o fiyata satamadım. Daha sonra alacağım aracın fiyatı yükseldi. Aracımı daha düşük bir fiyata vermek zorunda kaldım. Burada çok ciddi bir hak mahrumiyeti oluştu. Başka bir araç için anlaşmıştım. Elimdekini 260 bin liraya satsaydım, aynı gün diğer aracı alacaktım. Araya hafta sonu girdi. Aracımı 25 bin lira değerinin altında verdim çünkü artık yorulmuştum. Diğer anlaştığım araba da 60 bin lira fiyatı yükseldi. Toplamda yaklaşık 85 bin lira bir zararım oldu" dedi.

'AYNI GÜN 3 FARKLI EKSPERTİZ RAPORU ÇIKABİLİYOR'
Ekspertizden kaynaklı mağduriyetler için yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Makinelere bir TSE standardı getirildi. Ekspertiz firmasında çalışan görevlilerin de işçilerin de mesleki yeterlilik alma zorunluluğu getirildi. Ama birçoğunda deneyim ve tecrübe maalesef mevcut değil. Şu anda piyasada, ekspertizlerde yaşanan hatalardan dolayı alım ve satımların bozulduğunu görmekteyiz. Bir iş yerinde motorcu, motordan anlar. Eğer motor üzerine bir deneyiminiz yoksa, aldığınız yeterlilik belgesiyle yapacağınız ekspertizin sonucu bu olur. Bir kaportacının deneyimi yoksa, boyadan anlamıyorsa, hiç boya atmamışsa, sadece mesleki yeterlilik belgesini aldığı için kaportayı elindeki cihazla ölçüp yorum yapıyorsa, yanılma oranı yüksektir. Aynı gün içinde 3 farklı ekspertize götürülen bir otomobile, 3 farklı ekspertiz raporu çıkarabiliyor" diye konuştu.

?Boya ölçüm cihazlarının iyi seçilmesi gerektiğini de belirten Yanık, "Kullanma kılavuzlarında, ilk önce arabanın değişen parçalarını tespit ediniz, 'Değişen parçaları ölçmeyiniz' diye bir ibare vardır. Akabinde de her arabanın boyası ölçüldüğünde 'Mutlaka boya cihazınızı kalibre ediniz' diye uyarı vardır. Bunu bu şekilde kullanmadığınız sürece cihazınız ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar ölçüm yaparsanız yapın, sonuç illaki hatalı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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