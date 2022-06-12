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Telefonda Yeni Moda; En İyi Kamera!



Telefonlar amacını aştı, tek bir cihaz iki hizmete ulaştı! En iyi kamerası olan telefonlar nasıl seçilir? Özellikleri nasıl olmalıdır? İyi bir kamera nasıl anlaşılır? Telefonunuzun dostu powerbank nasıl seçilir? Telefon almadan önce oku!

Telefon almadan önce günümüzde dikkat edilen konulardan birisi telefonun kamerasıdır. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde kocaman kameralar küçüldü ve cebimize girdi. En iyi kameralı telefon için ise dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.



En İyi Kameralı Telefon Nasıl Seçilir?



Telefonunuzu satın almadan önce iyi bir kameraya sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Peki telefon kamerası seçilirken nelere dikkat edilir;



" Piksel Büyüklüğü: Telefon kamerası denildiğinde doğrudan akıllara mega piksel değeri gelir. Ancak bir kameranın mega pikselinden çok piksellerinin ne kadar büyük olduğu önemlidir. Bu, tek bir fotoğraf karesinde yer alan binlerce pikselin ne kadar iyi kalitede çekildiğini gösterir.

" Kamera Uygulaması: Kamera uygulamasının hızı ve sizlere sunduğu özellikler önemlidir. Kimi kamera uygulamaları en ince detaylara kadar profesyonel bir düzenleme yapılmasını sağlarken kimi uygulamalar kamera gücünüzün kullanılması konusunda engel olur.

" Sabitleme: Kamera ile yapacağınız çekimler sırasında odaklama ve sabitleme yapmak, çekmek istediğiniz görselin çok daha net olmasını sağlar. Netlik ise iyi bir fotoğraf ya da video için kalite demektir.

" Video Çekim Şatları: Telefonlar genel olarak fotoğraf çekme konusunda daha detaylı ve iyi bir hizmet sunar. Ancak video kaydetmenin kaliteli olması da önemlidir. Video hızı, çekim sırasında odaklama ve video çekebilme süresi önemli bir konudur.



Markanın Telefon Kamerası İçin Farkı Nedir?



En iyi kameralı telefon denildiğinde akıllara hemen bazı telefon markalarının klasik modelleri gelir. Toplum içerisinde tüm yapısı ile iyi olduğunu düşündüğümüz bu telefon markaları aslında o kadar da etkili bir yapıya sahip değildir.

Her bir telefon markasının kendine özgü olarak kullandığı bir kamera uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar Samsung gibi Android telefonlarda daha detaylı bir yapıya sahiptir. Iphone telefonlar özellik düzenlemesi için çok da geniş bir yapıya sahip değildir.

Ancak bir telefon markasının her kamerası ya da uygulaması aynı olacak değildir. Bu nedenle markadan çok kamera özelliklerine odaklanılması gerekir.



Diyafram Açıklığı İle İyi Kamera



Diyafram açıklığı iyi bir video ve fotoğraf için en önemli konulardan biridir. Bu açıklık bir sensordan oluşur ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir;



" Kamera ile çekimleriniz için ışık son derece önemlidir. Diyagram açıklığı çekiminizin ışığı ile doğrudan alakalıdır.

" Diyafram açıklığı ne kadar geniş ise fotoğrafınızın ışıklandırması o kadar doğal ve iyi olacaktır. Çok parlak ya da çok karanlık fotoğrafların önüne geçer.

" Diyafram açıklığı için dikkat edilmesi gereken durum f değerinin düşük olmasıdır. Ne kadar düşük bir değer bulunursa fotoğraflarınız o kadar iyi olacak demektir.



İşlemci Kamerayı Etkiler Mi?



En iyi kameralı telefon denildiği zaman doğrudan kamera ile ilgilenilir, telefonun diğer özellikleri ikinci planda gelir. Ancak unutulmaması gereken konu, telefonun bir bütün olduğudur.

Yani telefon kameranız maksimum güzellikte olsa dahi bu güzelliği taşımayan bir telefonda istediği kaliteyi sunamaz. Bu durumda da en önemli konulardan biri işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

İşlemci telefon içerisinde yaptığınız tüm hizmetin işlenmesi ve hızlı bir şekilde işletilmesi için kullanılan parçadır. Bilindiği üzere bir telefonun işlemcisi ne kadar iyi ise hızı da o kadar iyidir.

Özellikle video çekme konusunda karşımıza çıkan işlemci seçeneği, videolarınızın kaliteli olması için önemli bir yapıya sahiptir. Yavaş ve donan videolar kimse tarafından çekilmek ya da izlenmek istemeyecektir.



En İyi Kameralı Telefon Özellikleri



Piyasada bulunan birçok telefon modeline baktığımızda kamera konusunda kendisini geliştirdiğini görüyoruz. Hatta kimi telefonların kamerası profesyonel makineler ile yarışacak hale geldi.



Peki en iyi kameralı telefon özellikleri nelerdir;



" Bu telefonların işlemcileri güçlüdür ve hızlı bir şekilde kayıt altına almaya başlayabilirler.

" Piksel boyutu yüksek olduğu için herhangi kalite kaybı olmadan ölçeklendirme yapılabilir. Yani dilediğiniz kadar zoom yapmanız kalitenin düşmesine neden olmaz.

" Kamera sayısı fazladır. Ne kadar çok kamerası olan bir telefon kullanırsanız o kadar gerçekçi fotoğraflar elde edebilirsiniz.

" Kameranı odaklanma hızı yüksektir. Bu sayede normal bir çekim hızında donma ya da takılma olmadan kayıt yapabilirsiniz.

Kamera kullanmanın en büyük dezavantajı ise kameranız ne kadar iyi ise bataryanızı tüketme hızı o kadar yüksek olacaktır. Telefonunuz yüksek kalitede performans gösterdiği için ister istemez hızlı bir batarya azalması yaşarsınız.

Kesintisiz bir kayıt keyfi için mutlaka fotoğraf çekimlerinizde yanınızda powerbank bulundurmanız gerekir. Aksi takdirde çekimleriniz istediğinizden kısa sürebilir.



Powerbank Özellikleri



Powerbank adeta yanınızda taşıdığınız ikinci bir bataryanızdır. Depolama şansı olduğu için telefonunuzu dilediğiniz yerde şarja takma avantajı sunar.



En iyi powerbank için sahip olduğu özellikler şunlardır denebilir;



" Pil Gücü: Ne kadar yüksek pil gücüne sahip olursa telefonunuzu o kadar çok şarja takabilirsiniz. Günümüzde satın alınabilecek en yüksek pil gücü 20.000mAh şeklindedir.

" Soketler: Telefonunuza uygun soketlerinin bulunması demek çok daha kolay bir kullanım anlamına gelir. Type - c olarak kullanılan kablo girişinin bulunması yeni nesil telefonlara daha iyi uyum elde etmesini sağlar.

" Hızlı Şarj: Hızlı şarj özelliği sayesinde telefonunuzun bataryasını daha kısa sürede şarj edebilirsiniz. Bu da uzun süre şarj için beklemek yerine size pratiklik sağlar.

" Bildirim Ledleri: Powerbank üzerinde bulunan bildirim ledleri sayesinde en kadar şarj kaldığını, telefonunuzun şarj olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kullanımda büyük bir kolaylık olmasını sağlar.

Günümüzde birçok markadan üretilmiş olan en iyi powerbank denebilecek ürünler bulunuyor. Bu ürünlerden en iyisinin seçilmesi için ise bazı durumlara dikkat edilmesi gerekir.



En İyi Powerbank Nasıl Seçilir?



Satın alacağız powerbankin en iyi olduğunu anlamak için yalnızca özelliklerine bakmak yeterli değildir. Çünkü günümüzde en iyi powerbank olarak geçen birçok ürün aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir.

İyi bir powerbank seçmek için ilk olarak yorumlara dikkat etmeniz gerekir. Daha önceden aynı ürünü satın almış olan kişilerin deneyimleri sizi sürprizlere karşı koruyacaktır.

Bunun yanında cihazınızın dayanıklılığına dikkat etmeniz gerekir. Powerbank bataryaları genellikle güçlüdür, kolay bir şekilde yıpranma yaşamaz. Ancak bu yıpranma süreçleri cihazdan cihaza değişiklik gösterir. Yıpranma süresi daha geç olan bir powerbank sizinle daha uzun süre arkadaşlık edecektir.

Önemli konulardan diğeri ise şeklidir. Şeklinin kolay taşınabilen bir ürün olması gerekir. Kocaman bir powerbank ne çantanıza ne de cebinize sığacaktır. Bataryanın kapasitesi için uygun bir boyutun seçilmesi ve şeklin daha 2 boyutluya yakın olması gerekir. Bu nedenle yassı ürünleri seçmek daha avantajlı olacaktır.

Ayrıca iki çıkış noktası bulunan powerbankler özellikle iki kişinin daha kolay bir şekilde kullanmasını sağlar. Dilerseniz iki kişi aynı anda kullanabilir dilerseniz de iki cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz.

