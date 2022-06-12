Telefonda Yeni Moda; En İyi Kamera!

Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı, KARGU teslimatını duyurdu
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin
Sponsorlu İçerik
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
'Öğrenci yurtlarındaki intiharlara' ilişkin 3 kurumdan açıklama
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Ankara için 'yoğun yağış' uyarısı: Öğleden sonra dikkat!
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda en çok satılanlar belli oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
AK Parti kolları sıvadı! Hedef 6 milyon genç
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam masada
Rüşveti ver, krediyi kap
Rüşveti ver, krediyi kap
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı
Sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğimizi merak ediyorum
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğimizi merak ediyorum
Ankara'da sel felaketinde acı haber!
Ankara'da sel felaketinde acı haber!
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Mansur Yavaş: Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecek!
Mansur Yavaş: Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecek!
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı
THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama
THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 8 ölü
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 8 ölü
İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı
İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Soruşturma sonuçlandı: Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınıyor
Soruşturma sonuçlandı: Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınıyor
MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor
MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor
TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor
TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor
Kurban bayramında Suriyelilere izin olacak mı? Soylu açıkladı
Kurban bayramında Suriyelilere izin olacak mı? Soylu açıkladı
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Telefonda Yeni Moda; En İyi Kamera!

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 12 Haziran 2022 14:54
Yazdır
Telefonda Yeni Moda; En İyi Kamera!

İLANDIR...

Telefonda Yeni Moda; En İyi Kamera!

Telefonlar amacını aştı, tek bir cihaz iki hizmete ulaştı! En iyi kamerası olan telefonlar nasıl seçilir? Özellikleri nasıl olmalıdır? İyi bir kamera nasıl anlaşılır? Telefonunuzun dostu powerbank nasıl seçilir? Telefon almadan önce oku!
Telefon almadan önce günümüzde dikkat edilen konulardan birisi telefonun kamerasıdır. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde kocaman kameralar küçüldü ve cebimize girdi. En iyi kameralı telefon için ise dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

En İyi Kameralı Telefon Nasıl Seçilir?

Telefonunuzu satın almadan önce iyi bir kameraya sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Peki telefon kamerası seçilirken nelere dikkat edilir;

" Piksel Büyüklüğü: Telefon kamerası denildiğinde doğrudan akıllara mega piksel değeri gelir. Ancak bir kameranın mega pikselinden çok piksellerinin ne kadar büyük olduğu önemlidir. Bu, tek bir fotoğraf karesinde yer alan binlerce pikselin ne kadar iyi kalitede çekildiğini gösterir.
" Kamera Uygulaması: Kamera uygulamasının hızı ve sizlere sunduğu özellikler önemlidir. Kimi kamera uygulamaları en ince detaylara kadar profesyonel bir düzenleme yapılmasını sağlarken kimi uygulamalar kamera gücünüzün kullanılması konusunda engel olur.
" Sabitleme: Kamera ile yapacağınız çekimler sırasında odaklama ve sabitleme yapmak, çekmek istediğiniz görselin çok daha net olmasını sağlar. Netlik ise iyi bir fotoğraf ya da video için kalite demektir.
" Video Çekim Şatları: Telefonlar genel olarak fotoğraf çekme konusunda daha detaylı ve iyi bir hizmet sunar. Ancak video kaydetmenin kaliteli olması da önemlidir. Video hızı, çekim sırasında odaklama ve video çekebilme süresi önemli bir konudur.

Markanın Telefon Kamerası İçin Farkı Nedir?

En iyi kameralı telefon denildiğinde akıllara hemen bazı telefon markalarının klasik modelleri gelir. Toplum içerisinde tüm yapısı ile iyi olduğunu düşündüğümüz bu telefon markaları aslında o kadar da etkili bir yapıya sahip değildir.
Her bir telefon markasının kendine özgü olarak kullandığı bir kamera uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar Samsung gibi Android telefonlarda daha detaylı bir yapıya sahiptir. Iphone telefonlar özellik düzenlemesi için çok da geniş bir yapıya sahip değildir.
Ancak bir telefon markasının her kamerası ya da uygulaması aynı olacak değildir. Bu nedenle markadan çok kamera özelliklerine odaklanılması gerekir.

Diyafram Açıklığı İle İyi Kamera

Diyafram açıklığı iyi bir video ve fotoğraf için en önemli konulardan biridir. Bu açıklık bir sensordan oluşur ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir;

" Kamera ile çekimleriniz için ışık son derece önemlidir. Diyagram açıklığı çekiminizin ışığı ile doğrudan alakalıdır.
" Diyafram açıklığı ne kadar geniş ise fotoğrafınızın ışıklandırması o kadar doğal ve iyi olacaktır. Çok parlak ya da çok karanlık fotoğrafların önüne geçer.
" Diyafram açıklığı için dikkat edilmesi gereken durum f değerinin düşük olmasıdır. Ne kadar düşük bir değer bulunursa fotoğraflarınız o kadar iyi olacak demektir.

İşlemci Kamerayı Etkiler Mi?

En iyi kameralı telefon denildiği zaman doğrudan kamera ile ilgilenilir, telefonun diğer özellikleri ikinci planda gelir. Ancak unutulmaması gereken konu, telefonun bir bütün olduğudur.
Yani telefon kameranız maksimum güzellikte olsa dahi bu güzelliği taşımayan bir telefonda istediği kaliteyi sunamaz. Bu durumda da en önemli konulardan biri işlemci olarak karşımıza çıkıyor.
İşlemci telefon içerisinde yaptığınız tüm hizmetin işlenmesi ve hızlı bir şekilde işletilmesi için kullanılan parçadır. Bilindiği üzere bir telefonun işlemcisi ne kadar iyi ise hızı da o kadar iyidir.
Özellikle video çekme konusunda karşımıza çıkan işlemci seçeneği, videolarınızın kaliteli olması için önemli bir yapıya sahiptir. Yavaş ve donan videolar kimse tarafından çekilmek ya da izlenmek istemeyecektir.

En İyi Kameralı Telefon Özellikleri

KAPAT [X]

Piyasada bulunan birçok telefon modeline baktığımızda kamera konusunda kendisini geliştirdiğini görüyoruz. Hatta kimi telefonların kamerası profesyonel makineler ile yarışacak hale geldi.

Peki en iyi kameralı telefon özellikleri nelerdir;

" Bu telefonların işlemcileri güçlüdür ve hızlı bir şekilde kayıt altına almaya başlayabilirler.
" Piksel boyutu yüksek olduğu için herhangi kalite kaybı olmadan ölçeklendirme yapılabilir. Yani dilediğiniz kadar zoom yapmanız kalitenin düşmesine neden olmaz.
" Kamera sayısı fazladır. Ne kadar çok kamerası olan bir telefon kullanırsanız o kadar gerçekçi fotoğraflar elde edebilirsiniz.
" Kameranı odaklanma hızı yüksektir. Bu sayede normal bir çekim hızında donma ya da takılma olmadan kayıt yapabilirsiniz.
Kamera kullanmanın en büyük dezavantajı ise kameranız ne kadar iyi ise bataryanızı tüketme hızı o kadar yüksek olacaktır. Telefonunuz yüksek kalitede performans gösterdiği için ister istemez hızlı bir batarya azalması yaşarsınız.
Kesintisiz bir kayıt keyfi için mutlaka fotoğraf çekimlerinizde yanınızda powerbank bulundurmanız gerekir. Aksi takdirde çekimleriniz istediğinizden kısa sürebilir.

Powerbank Özellikleri

Powerbank adeta yanınızda taşıdığınız ikinci bir bataryanızdır. Depolama şansı olduğu için telefonunuzu dilediğiniz yerde şarja takma avantajı sunar.

En iyi powerbank için sahip olduğu özellikler şunlardır denebilir;

" Pil Gücü: Ne kadar yüksek pil gücüne sahip olursa telefonunuzu o kadar çok şarja takabilirsiniz. Günümüzde satın alınabilecek en yüksek pil gücü 20.000mAh şeklindedir.
" Soketler: Telefonunuza uygun soketlerinin bulunması demek çok daha kolay bir kullanım anlamına gelir. Type - c olarak kullanılan kablo girişinin bulunması yeni nesil telefonlara daha iyi uyum elde etmesini sağlar.
" Hızlı Şarj: Hızlı şarj özelliği sayesinde telefonunuzun bataryasını daha kısa sürede şarj edebilirsiniz. Bu da uzun süre şarj için beklemek yerine size pratiklik sağlar.
" Bildirim Ledleri: Powerbank üzerinde bulunan bildirim ledleri sayesinde en kadar şarj kaldığını, telefonunuzun şarj olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kullanımda büyük bir kolaylık olmasını sağlar.
Günümüzde birçok markadan üretilmiş olan en iyi powerbank denebilecek ürünler bulunuyor. Bu ürünlerden en iyisinin seçilmesi için ise bazı durumlara dikkat edilmesi gerekir.

En İyi Powerbank Nasıl Seçilir?

Satın alacağız powerbankin en iyi olduğunu anlamak için yalnızca özelliklerine bakmak yeterli değildir. Çünkü günümüzde en iyi powerbank olarak geçen birçok ürün aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir.
İyi bir powerbank seçmek için ilk olarak yorumlara dikkat etmeniz gerekir. Daha önceden aynı ürünü satın almış olan kişilerin deneyimleri sizi sürprizlere karşı koruyacaktır.
Bunun yanında cihazınızın dayanıklılığına dikkat etmeniz gerekir. Powerbank bataryaları genellikle güçlüdür, kolay bir şekilde yıpranma yaşamaz. Ancak bu yıpranma süreçleri cihazdan cihaza değişiklik gösterir. Yıpranma süresi daha geç olan bir powerbank sizinle daha uzun süre arkadaşlık edecektir.
Önemli konulardan diğeri ise şeklidir. Şeklinin kolay taşınabilen bir ürün olması gerekir. Kocaman bir powerbank ne çantanıza ne de cebinize sığacaktır. Bataryanın kapasitesi için uygun bir boyutun seçilmesi ve şeklin daha 2 boyutluya yakın olması gerekir. Bu nedenle yassı ürünleri seçmek daha avantajlı olacaktır.
Ayrıca iki çıkış noktası bulunan powerbankler özellikle iki kişinin daha kolay bir şekilde kullanmasını sağlar. Dilerseniz iki kişi aynı anda kullanabilir dilerseniz de iki cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Belediye Tahsilat İşlemlerde Kontrol Faaliyetleri
Belediye Tahsilat İşlemlerde Kontrol Faaliyetleri
Youtube'da Yükselenlerin Adresi: Youtube Market
Youtube'da Yükselenlerin Adresi: Youtube Market
Hayalinizdeki Balayı Tatili için Villa Kiralamanın Püf Noktaları
Hayalinizdeki Balayı Tatili için Villa Kiralamanın Püf Noktaları
İyi alışveriş için 5 altın kural
İyi alışveriş için 5 altın kural
İş Kazası Tazminatı
İş Kazası Tazminatı
Telefonunuzda Neden VPN Kullanmalısınız?
Telefonunuzda Neden VPN Kullanmalısınız?

Bu Habere Tepkiniz

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin

Brita ile Ayda 200 TL tasarruf edin

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=ustmanset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Koca: Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler...

Koca: Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Çilek nasıl yıkanır?

Çilek nasıl yıkanır?

Tam da mevsimi gelen çilek marketlerde çoktan yerini aldı. Bütün yaz boyunca tüketilen meyvelerden biri olan çilek doğru yıkanmadığı takdirde zehirleyebilir.