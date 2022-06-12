Soluk borusuna şeker kaçan minik kızı marketçi babası kurtardı

Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Haznedar Caddesi'nde market işleten Fırat Kırkçeşme'nin 2 yaşındaki kızı Zümra, 2 gün önce annesiyle babasının iş yerine gitti. Kırkçeşme'nin eşiyle sohbet ettiği sırada, minik kızı Zümra da raftan aldığı bir şekeri ağzına attı. Kızının nefes almakta güçlük çektiğini gören baba Kırkçeşme, yaptığı "Heimlich manevrası"yla şekerin kızının nefes borusundan çıkmasını sağladı. Bunun üzerine minik Zümra, rahat nefes almaya başladı.

O anlar ve babanın müdahalesiyle Zümra'nın kurtulması, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fırat Kırkçeşme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesiyle markete gelen kızının raftan büyük bir şekeri ağzına attığını ve bunu o an göremediklerini söyledi. Daha sonra kızının nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Kırkçeşme, "Annesi o sırada panik ve telaş yaptı, ben de sakince market içinde çocuğuma 'Heimlich manevrası'nı yapmaya çalıştım. Sonra aynı uygulamayı dışarda yaptım. Böylece çocuk rahat nefes almaya başladı ve büyük kaza atlatmış olduk." dedi.

Kırkçeşme, "Heimlich manevrası"nı televizyon ve sosyal medyadan öğrendiğini belirterek bu uygulamayla çocuğunun hayatını kurtardığını ifade etti.

Bu tarz olaylarda panik yapılmamasını ve soğukkanlı olunmasını tavsiye eden Kırkçeşme, "Geçen yıl da iş yerimi açtığım sırada 150 kilo ağırlığındaki tente hemen yanı başıma düşmüştü ve o zaman da soğukkanlı hareket etmiştim. Şimdi de aynı şekilde davranıp kızımın hayatını kurtardım. O an annesi çocuğun nefes alamadığını söyleyince yerimden kalkıp müdahale ettim. Annesi çok korkmuştu." diye konuştu.

Kırkçeşme, çocuğunun başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü anlatarak insanların hayat kurtaran "Heimlich manevrası"nı öğrenmesini istedi.