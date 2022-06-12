NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer ülkelere kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" açıklamasını yaptı.