NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör endişesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Haziran 2022 16:30
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer ülkelere kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" açıklamasını yaptı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız