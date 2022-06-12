Mehmet Şimşek yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına 871 delegeden 148'i ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, kongre üyelerinin oy birliğiyle 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Kulübü daha yukarılara çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mehmet Şimşek, "Şuradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar. Demek ki ne demek? Bu kulübün hala iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar demek. Kulübün şaşaalı dönemlerinde olanlar terk etti, gitti. Kaldık biz bize. Yok paramız, paramız olmadığını herkes biliyor. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdek kadromuzla çıkartmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.