Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.