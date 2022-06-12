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Erdoğan: Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" programına katıldı, gençlerle sohbet etti.

Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Haziran 2022 19:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim.

Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlerle buluşma programlarına çok çok önem atfediyorum. 22. Buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. İşte buyurun gençler burada. 1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var.

Tabi tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek. 3,5-4 milyon kadınlarda üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Tüm AK Partili üye kardeşlerime sesleniyorum. Her biriniz birer üye daha yapsanız 11,5 23 olur. Bu da 2023'ün habercisidir. Bay Kemal diyor ki seçim tarihini açıkla. Neyi açıklayacağım seçim tarihi belli. Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla.

Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.

Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bi yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik.

Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'de senatoda Türkiye'nin aleyhine konuşma yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler. Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur. Kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuz zaman Ruslara karşı diyorlar. Ukrayna'ya karşı Ruslara ne yaptınız.

Her şeyleri yalan. Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile sene 63 o günden bu güne hala oyalıyorlar. Aslında 59'da başladı ama hep oyaladılar. Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var.

Adana'da yaptığımız gençlik şöleninde hem katılım hem coşku bambaşkaydı.

Fetih şöleninde 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanında topladık. Muhalefet Maltepe'de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz.

2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak ama sizden (gençlerden) büyük bir gayret istiyorum. Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.

Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.

KAPAT [X]

Sevgili gençler, gençlik kollarımızın son bir yolda 250 bin yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağı ortaya koyuyor. Bu ülkenin gençleri geleceği bizde görüyor. Gençlerimiz bize güveniyor. Biz de gençlerimize güveniyoruz.

Geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlik ile ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Gençlerimizin hayat standartlarını artıran kadro biziz. Siyaseti gençleştiren. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren biziz. Gençlerin sıkıntılarını yine biz çözeceğiz. Dertlerine yine biz derman olacağız.

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