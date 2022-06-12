Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 19:45
Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pansiyondaki öğrencilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle pansiyonda maddi hasar oluştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız