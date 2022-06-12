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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 20:15
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu

Bakan Çavuşoğlu ile STK temsilcilerinin görüşmesi Girne'deki Beyaz Ev'de gerçekleşti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "#Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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