Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 70 kişi gözaltına alındı

Serasker Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, HDP organizesinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ile Kadıköy'den araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisinin alındığı belirtildi.

Kadıköy'de izinsiz toplu yürüyüş yapan, aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."